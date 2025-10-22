FUTBOL
El Pas de la Casa guanya temps per evitar l’expulsió de la competició
El partit entre el Ranger’s i el Pas de la Casa, corresponent a la primera jornada de la Lliga Multisegur Assegurances, no es disputarà demà, tal com estava inicialment previst. Els dos clubs van acordar ajornar-lo fins al 16 de novembre a les 11.00 hores, a la Borda Mateu, una decisió comunicada pertinentment i acceptada per la federació. L’ajornament permet al conjunt encampadà guanyar temps per completar la plantilla i evitar una segona incompareixença, fet que suposaria la seva expulsió de la competició. El Pas de la Casa, que va veure com se suspenia el seu primer partit contra l’Inter Escaldes per manca d’efectius, continua treballant per arribar al mínim reglamentari de 16 fitxes i garantir la seva continuïtat al campionat. Sí que es disputen l’FC Ordino-UE Santa Coloma i l’FC Santa Coloma-Penya Encarnada, a la Borda Mateu.