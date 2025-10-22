FUTBOL
L’FC Andorra, més a prop de seguir a Encamp
El club tricolor i Pyrénées segellen un acord per a dos anys
La continuïtat de l’FC Andorra a Encamp és cada cop més a prop. El president del club, Ferran Vilaseca, va confirmar que les converses amb la FAF i el Govern per renovar el conveni d’ús de les instal·lacions de l’estadi “van pel bon camí” i que “les relacions són molt bones”. L’actual contracte acaba el 30 de juny, però el dirigent va assegurar que “es pot renovar” i que tant la federació com la ministra d’Esports “estan molt satisfetes amb la situació”. Vilaseca va subratllar que l’equip se sent plenament arrelat a la parròquia: “La instal·lació és una passada, els equips que hi venen estan encantats i el més important és que la gent s’hi ha enganxat. Estem fent una mitjana de 3.500 espectadors i volem seguir creixent.” Pel que fa al futur del club, va descartar recuperar, de moment, el projecte d’un estadi propi: “Andorra és com és i l’orografia del país, també. Un camp com el d’Encamp val la pena aprofitar-lo”, va exposar. El president tricolor va fer aquestes declaracions en el marc de la presentació del nou acord de patrocini amb Pyrénées, que s’ha signat per als pròxims dos anys, amb qui “formem una simbiosi perfecta; és un projecte de país i estem molt contents que tornin a ser amb nosaltres”.
“Un camp com el de la FAF a Encamp, clar que val la pena aprofitar-lo”