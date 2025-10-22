AUTOMOBILISME
L’equip Vinyes Dabad acaba en el 9è i el 13è lloc a València
L’equip Vinyes Dabad va completar una intensa jornada al circuit Ricardo Tormo de València, en una nova cita de la Toyota Gazoo GR Cup Spain. Joan Vinyes i Joan Vinyes Jr. van compartir pista i experiències en una competició marcada per la igualtat i l’alt nivell. Després d’uns bons tests i d’una primera jornada amb penalitzacions per excés de track limits, a la segona cursa tots dos van rubricar bones remuntades, amb el pare novè i el fill, tretzè.