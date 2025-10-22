POLIESPORTIU
L’Agència Antidopatge tanca l’any sense cap positiu
L’Agència Andorrana Antidopatge (AGAD) va realitzar 78 controls durant el 2024 sense detectar cap resultat analític advers, segons l’informe publicat pel departament d’Estadística. A partir d’aquest any, l’agència reforçarà la seva autonomia assumint íntegrament la formació i rehabilitació dels nous agents de control, que han passat de ser 11 el 2023 a 9 el 2024. El pressupost de l’any passat va ser de 196.520,64 euros, impulsat per l’augment d’ingressos provinents de serveis externs, com ara la participació en la Copa del Món UCI de BTT a Vallnord, on es van realitzar 60 mostres de sang i 65 d’orina. Les despeses principals van correspondre al personal (113.260,32 euros) i al consum de béns i serveis, amb un total de 81.401,18 euros.