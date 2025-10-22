Futbol
El FC Andorra estarà present un any més a la Fira d'Andorra la Vella
Un futbolí i un mini futgolf seran les dues principals atraccions de la parada que
tindrà l'equip a l'esdeveniment
El FC Andorra tornarà a ser present a la Fira d’Andorra la Vella aquest cap de setmana amb un estand ampli i participatiu. L’espai oferirà un futbolí i un mini futgolf perquè els visitants puguin competir i guanyar premis, com samarretes signades. La parada serà un punt de trobada entre jugadors, socis i seguidors.
El divendres a la tarda, alguns jugadors del primer equip visitaran la parada abans del viatge a Màlaga. El diumenge, els aficionats podran seguir en directe el Màlaga-Andorra amb la transmissió d’Andorra Esportiu. L'objectiu és acostar el primer equip a l'afició i fomentar la participació familiar amb activitats lúdiques.
El FC Andorra reafirma així el seu esperit de proximitat i comunitat esportiva.
La iniciativa combina diversió, esport i passió tricolor dins d’un ambient festiu i familiar.