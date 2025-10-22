OLIMPISME
La calma torna a la piscina
El COA i la Federació de Natació apropen posicions després de la tensió dels últims anys
El Comitè Olímpic Andorrà (COA) i la Federació Andorrana de Natació (FAN) han enterrat definitivament la destral de guerra després d’uns anys d’estira-i-arronsa, primer perquè l’organisme rector del moviment olímpic va desestimar aprofitar les invitacions per als nedadors als Jocs Olímpics de Tòquio 2021 i París 2024 i, posteriorment, per la presència de Toni Guerra a la llista electoral de Xavier Espot Miró quan va esdevenir el president del comitè. Els màxims responsables de les dues entitats, Espot Miró i Joan Clotet, van reunir-se ahir a la seu del COA, en una trobada “per seguir creixent i fer avançar l’esport del país”, segons van explicar des de les parts. En aquesta reunió es va acordar encetar una nova etapa entre les dues parts, amb l’acord perquè l’actual secretari general del COA, Toni Guerra, deixi el càrrec en un període de sis mesos, durant el primer trimestre de l’any vinent, i el compromís d’instaurar a curt termini unes mínimes nacionals que facin més just el sistema de classificació d’esportistes del país per a competicions internacionals, tenint en compte la dificultat que suposa assolir les mínimes olímpiques.
Pel que fa al relleu de la secretaria general, va ser una de les últimes enganxades que hi va haver entre el Comitè Olímpic i la Federació de Natació, quan el president de la FAN, Joan Clotet, va impugnar la presència de Guerra a la llista electoral de Xavier Espot Miro perquè vulneraria la restricció del màxim de quatre mandats que estableixen els estatus del COA. El mateix dia de les eleccions, l’octubre de l’any passat, les dues parts van acordar in extremis retirar el recurs a canvi que Guerra estigués al càrrec fins després d’Andorra 2025 o com a molt un any. O això és el que va defensar Joan Clotet, ja que Espot Miró va negar que hi hagués cap data temporal. En tot cas, fa unes setmanes el president del COA va assegurar que “Toni Guerra marxarà quan voldrà”, tornant a obrir el meló, i és per això que de la trobada d’ahir va sortir el compromís del COA que Guerra abandoni el càrrec en un termini de sis mesos, el primer trimestre de l’any vinent. Això s’emmarca en el “pla estratègic per modernitzar el COA i per garantir un creixement i millor funcionament del moviment olímpic”, un pla que Espot Miró va presentar ahir a Clotet, en què els primers canvis ja engegats es notaran a partir del primer trimestre de l’any vinent. A més, les dues parts van acordar treballar conjuntament en la renovació del comitè.
Durant la trobada també es va avançar en l’aspecte de les participacions internacionals, amb el compromís per part del COA d’instaurar pròximament unes mínimes nacionals per a aquells campionats que estiguin sota el seu paraigua, com Jocs Olímpics, Jocs dels Petits Estats o Jocs del Mediterrani, en uns paràmetres que està treballant ja la comissió tècnica de l’ens que encapçala Jaume Tomàs, i que es presentarà pròximament a totes les federacions abans que ho aprovi la directiva del COA. A més, després de les polèmiques amb la no utilització de les places d’universalitat de la natació als dos últims Jocs, tant Espot Miró com Clotet van coincidir en la importància de garantir la competitivitat dels esportistes que formin part d’una delegació olímpica.
CRONOLOGIA
Els COA descarta utilitzar les places d’universalitat perquè la natació vagi a Tòquio 2021.
28/06/2024
Per segons Jocs seguits, el COA no aprofita les invitacions de la natació i la FAN no està representada a París.
29/09/2024
Joan Clotet impugna la llista electoral de Xavier Espot Miró per la presència de Toni Guerra.
01/10/2024
El president de la FAN retira la impugnació i acorda amb Espot Miró que Guerra segueixi un any.
03/10/2024
Espot Miró nega el termini d’un any perquè Guerra abandoni el càrrec, tal com havia assegurat Clotet.
08/10/2025
El president del COA assegura que “Guerra marxarà quan voldrà” i desperta la indignació de la FAN.
21/10/2025
Espot Miró i Clotet enterren la destral de guerra i acorden crear unes mínimes nacionals, i que el secretari general abandoni el seu lloc durant el primer trimestre de l’any vinent.