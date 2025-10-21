ESQUÍ ALPÍ
Verdú afina la preparació abans del debut a Sölden
Joan Verdú enceta la fase final de la preparació abans del debut a la Copa del Món aquest diumenge a Sölden. Després d’uns dies intensos d’entrenaments al mateix escenari de la cursa, l’andorrà s’ha desplaçat a Val Senales, on completarà dues jornades més d’esquí abans de tornar a Àustria per fer el darrer warm up. El seu entrenador, Juan Lago, ha destacat que “la pista de Sölden és molt específica i hem pogut treballar totes les seves parts i definir l’estratègia de cursa”. L’equip ha aprofitat les sessions per confirmar la bota definitiva i, a Val Senales, triarà entre dos models d’esquís “que funcionen molt bé”. Segons Lago, Verdú arriba “en un gran moment físic, mental i tècnic”, després d’una pretemporada completa a Ushuaia, Saas Fee i Sölden, i està “preparat per donar-ho tot” a l’inici del curs. El pròxim repte serà traslladar les bones sensacions a la competició i començar la temporada amb confiança i solidesa.