78 controls antidopatge i cap resultat positiu el 2024
El pressupost de l'Agència va ser de 196.520,64 euros l'any passat
L'Agència Andorrana Antidopatge (AGAD), va dur a terme l'any passat 78 controls i en cap d'ells es va trobar un resultat analític advers. Així ho reflexe l'informe publicat pel servei d'Estadística aquest matí. L'AGAD reforçarà, a partir d'aquest any, la seva autonomia en matèria de formació i rehabilitació. Motiu pel qual assumirà íntegrament la formació dels nous agents de control, que el 2024 van baixar a 9, dos menys que el 2023.
El pressupost de l'any 2024 va ser de 196.520,64 euros, amb un augment significatiu, "fruit de l'increment de la previsió d'ingressos externs obtinguts per la realització de controls per a altres", informa l'agència, apuntant que va participar en la Copa del món UCI de BTT disputada a Vallnord, on va dur a terme 60 mostres de sang i 65 d'orina. Les despeses de personal es van enfilar fins als 113.260,32 euros, mentre que l'altra despesa important ha estat el consum de béns corrents i serveis, per un import de 81.401,18 euros.