RUGBI
El VPC cau a València en un partit molt ajustat
El VPC Andorra va caure al camp del CAU Rugby València per 21 a 16 en un duel molt igualat i intens. Els tricolors van sumar un nou punt defensiu després d’un partit en què mai van deixar de creure. Els assajos d’Erik Fraissinet i Luvo Bazi, juntament amb dos cops de càstig transformats per Gastón González, van mantenir viu l’equip fins al final. Tot i l’esforç, el conjunt de Dani Raya va veure com els locals aprofitaven millor les seves opcions amb un inspirat Joan Terol, que va signar un assaig, una transformació i tres cops de càstig, i van aconseguir mantenir la renda en el marcador. Una derrota ajustada però amb bones sensacions per al VPC, que se situa tercer a la classificació del Grup B de la Divisió d’Honor B espanyola i que la propera jornada, el dissabte 25 a les 17.00 h, rebrà el RC L’Hospitalet a l’Estadi Nacional.