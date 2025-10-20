FUTBOL
El Pas de la Casa, sense jugadors per competir
Presenta només 11 efectius i el duel contra l’Inter no es disputa
L’FC Pas de la Casa no va poder disputar el partit de la Lliga Multisegur davant l’Inter Escaldes, després de no assolir el mínim de 16 fitxes federatives exigides per començar. Els encampadans només van presentar 11 jugadors, fet que va obligar a suspendre el duel, previst a les 19 h a l’Estadi Nacional. Aquesta situació suposa la primera incompareixença del Pas, que ja havia mostrat dificultats per completar la plantilla abans de l’inici del campionat i que només té 9 jugadors inscrits. Si dijous l’equip no aconsegueix reunir prou efectius per recuperar el partit pendent davant el Ranger’s, podria quedar exclòs de la competició.
D’altra banda, la jornada va arrencar dissabte amb la victòria del Ranger’s sobre l’Atlètic Escaldes (2-1), un triomf definit amb gols de Rabago i Armando Léon que van permetre als homes de Luis Blanco remuntar la diana inicial dels escaldencs –Domi Berlanga– i col·locar-se líder. Un dels partits més atractius, el derbi colomenc, se’l va emportar l’FC Santa Coloma gràcies a un gol de Khttar al minut 45, suficient per superar la UE (1-0). El Penya Encarnada es va desfer del Carroi (2-1), amb gols de Pinilla i Brito –Otto va fer el del Carroi– mentre que l’FC Ordino i l’Esperança es van repartir els punts (1-1). Borja Morales va avançar l’equip d’Álex Somoza, i Bryan Ramírez va fer l’empat.