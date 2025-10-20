FUTBOL
L’Enfaf femení remunta i supera el Cerdanyola per sumar la quarta victòria
L’Enfaf Construccions Modernes femení va sumar una nova victòria de prestigi en imposar-se per 2 a 4 al Municipal de la Bòbila davant el Cerdanyola del Vallès, en partit corresponent a la cinquena jornada del grup 1 de Primera Divisió femenina.
L’equip de Jordi Roca va saber reaccionar malgrat tenir un inici complicat. Tot i començar perdent amb un gol de Marta Parra al minut 3, i després d’encaixar el 2 a 1 poc més tard que empatés Maria Da Cruz (17’), les tricolors van capgirar el marcador amb els gols de Da Cruz, que en va fer dos i va tancar el marcador (59’), Laura Pereira (46’) i Anna Cano (51’). Amb aquesta victòria, l’Enfaf suma 12 punts, amb un balanç de quatre triomfs i una sola derrota en cinc partits i que el situen tercer a la classificació. La propera jornada, les tricolors rebran a l’Estadi Nacional el CE Aro, quart classificat i empatat a punts.