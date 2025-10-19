MOTOCICLISME
Xavi Cardelús finalitza en la 16a posició a la primera cursa de Jerez
Xavi Cardelús va finalitzar 16è a la primera cursa al circuit de Jerez-Ángel Nieto, escenari de l’última cita del Campionat del Món de Supersport. Un resultat que va estar per sota de les expectatives després d’un gran rendiment als entrenaments, on havia aconseguit sortir des de la segona fila de la graella (sisè). Tot i l’esperançador punt de partida, el pilot andorrà va perdre posicions en els primers revolts i va baixar fins al 12è lloc. A partir d’aquí, es va veure atrapat en un grup molt compacte en què li va costar mantenir el ritme i superar rivals. Va arribar a situar-se 13è en algun moment, però finalment va acabar fora dels punts, al 16è lloc, després d’una cursa constant però sense marge de remuntada. Cardelús ocupa ara el 12è lloc de la classificació general, empatat a punts amb l’italià Filippo Farioli (91).
“El resultat no és el que esperava”, va reconèixer el pilot de l’Orelac Verdnatura. “Sortint des de la segona fila volia estar entre els cinc primers, però no he sortit bé i, tot i tenir bona acceleració, no he pogut avançar per velocitat. He anat perdent terreny i hem de trobar quin és el problema tècnic per poder millorar”.