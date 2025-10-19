RUGBI
El VPC femení suma a Saragossa la segona victòria de la temporada
El VPC femení va lligar la segona victòria en dos partits després de superar amb autoritat l’Ingennius Saragossa per 5 a 38, en el duel disputat ahir a la ciutat aragonesa. Les noies de Jordi Fidalgo van dominar de principi a fi un partit en què ja al descans mostraven superioritat (5-19), tot i l’assaig poc abans del descans de les locals que va maquillar la situació. El VPC va sortir amb un ritme alt i gran solidesa col·lectiva, construint una victòria basada en la pressió constant i l’eficàcia en atac.
Xènia Torres, amb tres assajos i quatre transformacions, va ser una de les grans protagonistes del VPC, en què també van anotar Anna Delshorts, Lea Mora i Elia Taulats.