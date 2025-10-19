Bàsquet
Un triple impossible que fa història
Una cistella des de 27 metres, sobre la botzina i amb el cor de tot un país suspès en l’aire
El 18 d’octubre de 2025 quedarà per sempre a la memòria col·lectiva dels aficionats del MoraBanc Andorra. No només pel triomf, que ja era necessari després de les derrotes anteriors, sinó per la manera com es va produir: un triple des de l'altra punta de la pista que ha fet la volta al món i que ja forma part de la llegenda de la lliga ACB.
Rafa Luz, base brasiler del conjunt andorrà, va ser el protagonista absolut d’una tarda d’infart contra el Bàsquet Girona. Quan faltaven només 1,3 segons per al final del temps reglamentari i amb el marcador en contra, tot semblava perdut. Però Okoye va posar la pilota en joc ràpidament i la va enviar cap a l’esquerra, a tocar de la línia de fons. Allà, Luz va rebre, va girar-se en l’aire i va llançar amb força des de 27 metres. El cronòmetre es va esgotar mentre la pilota volava i, amb el llum del marcador encès en vermell, la cistella es va fer realitat. Deliri absolut al Poliesportiu d’Andorra.
El triple va forçar la pròrroga i, dues extensions després, el MoraBanc es va endur una victòria per 115 a 113 que ja és molt més que un simple resultat. És una història per explicar mil cops, un vídeo viral i una mostra que el bàsquet sempre guarda espai per a la màgia.
Rafa Luz, amb un sol gest, va reescriure el guió del partit i va convertir una tarda qualsevol en una jornada immortal.