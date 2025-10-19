BÀSQUET

Un triomf per tornar a creure

El MoraBanc es va rescatar de si mateix després d'un duel esbojarrat amb dues pròrrogues i d'un final agònic

MoraBanc Andorra

Ivan Álvarez
Andorra la Vella

El MoraBanc va passar per tots els estadis possibles de l’ànima. De la glòria al pànic, de l’efervescència al vertigen, i d’allà al miracle. Va començar com un tro, amb la mirada ferida de qui ja havia tastat massa decepcions, i va acabar deixant-se la pell per evitar un altre cop moral. Després de presentar-se amb un 0-2, l’equip de Joan Plaza va jugar amb la urgència del nàufrag i va trobar en el deliri el seu oxigen. No va ser bonic ni plàcid, però sí profundament terapèutic i després de dues pròrrogues (115-113).

L’inici va ser un festival de rauxa i encert. El MoraBanc va sortir amb la sang calenta i el canell fi, amb Best obrint el foc amb dos triples, amb Yves Pons com un vendaval i amb Evans robant pilotes com si li anés la vida. El parcial de 13-2 i el 28-10 va encendre la Bombonera, que respirava alliberament, sense esperar el que acabaria venint. L’eufòria és una bèstia capritxosa: quan la intensitat va baixar, el Bàsquet Girona va treure el cap i va aprofitar el primer moment de dubte. Sergi Martínez, Vildoza i Needham van aprofitar les escletxes, i els tricolors, ofuscats i erràtics, van veure com el partit se’ls girava com un mitjó. Del 28-10 es va passar al 47-48 del descans, amb un parcial de 19-38 i un dolorós 1 de 10 en tirs de camp que feia olor de mals records. Després, el drama. El tercer quart va ser una travessia pel desert: el Girona va obrir escletxa (49-59) i el públic començava a xiular, amb el +13 visitant (54-67) com un malson que tornava a planar. Però aquest equip, per molt desmanegat que sembli, té un ressort interior que el manté dret quan tot trontolla. I aleshores va aparèixer McKoy, el coratge personificat, per encendre una reacció de pura necessitat. El MoraBanc va començar a nedar a contracorrent, a empassar saliva i a serrar les dents. Quan tot semblava perdut, Rafa Luz va desafiar la lògica i la física: un triple des de casa seva per forçar la pròrroga (92-92) i fer esclatar el pavelló. Ja en el temps extra, Best va mantenir viva la flama amb un nou triple providencial per signar la segona pròrroga (103-103). A partir d’aquí, el partit va entrar en una altra dimensió, amb la inèrcia, la fe i la suor com a únic combustible. Pons (20 punts), Best (19) i Evans (18) van sostenir l’equip en un final de pell de gallina. El MoraBanc havia convertit la necessitat en virtut, la por en empenta i el desgast en triomf. No hi havia bellesa ni ordre, però sí coratge i redempció i després de dues pròrrogues, de mil revolts i d’una nit que semblava no acabar mai, el marcador final (115-113) va ser una mena de catarsi col·lectiva.

Els jugadors del MoraBanc celebren un triomf innegociable contra el Girona.

VESTIDOR

“NO PODEM SER UNA MUNTANYA RUSSA”
JOAN PLAZA. El tècnic del MoraBanc es va mostrar alleugerit per la victòria, tot i que va reconèixer que “hem de deixar que els jugadors celebrin, però no podem ser una muntanya russa”.
