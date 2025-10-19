CICLISME
Els millors ciclistes del món, avui a l’Andorra Cycling Masters
Pogačar, Vingegaard, Roglič i Del Toro es reuneixen al país en una prova espectacular
Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglič i Isaac del Toro, quatre dels millors ciclistes del món, es donaran cita avui al país en la primera edició de l’Andorra Cycling Masters. Els quatre realitzaran una cronoescalada amb final al coll de la Gallina i, posteriorment, competiran pel centre d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany.
La primera de les dues proves començarà a les 9 hores, amb l’inici de la cronoescalada. Seran un total de 8,23 km i 749 metres de desnivell positiu, amb sortida a Bixessarri. Cada ciclista afrontarà l’ascens en solitari, amb pendents que arriben fins al 15%. La carretera CS-600 es tallarà des de les 8 hores, i l’accés als aficionats només es permetrà a peu o en bicicleta a partir d’aquella hora. A les 11 hores començarà el critèrium urbà, amb una sortida neutralitzada a la plaça del Consell General, on es presentarà l’Andorra Cycling Masters. Aquest serà el punt de partida de la segona part de l’esdeveniment, amb un circuit de 2,14 km, en què els ciclistes faran un total de 15 voltes, la qual cosa elevarà el recorregut fins als 32,1 km.
La cursa recorrerà les cèntriques avingudes Meritxell i Carlemany i connectarà així Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. La meta s’ubicarà a la plaça de l’Església, al carrer Santa Anna d’Escaldes-Engordany. L’Andorra Cycling Masters no forma part del calendari de l’UCI. Es tracta d’un format innovador, una competició sense equips en què els ciclistes hauran de dependre d’ells mateixos. Una manera de definir el “campió dels campions”. La prova servirà per gravar un docushow que s’oferirà a les plataformes de continguts abans de final d’any i que realitzarà Wakai, una productora especialitzada.