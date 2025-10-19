CURSES DE MUNTANYA
Arnau Soldevila, campió de la Copa del Món
Es va imposar a Zelenigrad i guanya també la general de la Vertical
Arnau Soldevila ha tancat la temporada de la millor manera possible en imposar-se a la final de la Copa del Món de Vertical Race, disputada ahir a Zelenigrad (Bulgària). El corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va ser el més ràpid al recorregut de 4,3 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu, amb un temps de 36’58”, i superant per només set segons el japonès Suguru Inui i per 55” el rus Aleksei Pagnuev. El triomf ha permès a Soldevila proclamar-se campió del món de la disciplina vertical i, al mateix temps, ser el guanyador de la classificació general de la Copa del Món de la disciplina, i rubrica així una temporada de regularitat i de creixement constant.
Al final de la prova, el mateix corredor va reconèixer que “ha estat una vertical molt exigent des del principi, més del que m’esperava” i va afegir que “he tingut un japonès [Iniu] i un rus [Pagnuev] que no m’ho han posat gens fàcil, però al final de l’última pala he tingut un pèl més de forces i m’he pogut emportar la victòria i, a més, la general.”
L’andorrà es va mostrar emocionat per un èxit que considera “un premi a la constància i al treball de tots els anys”. “Estic molt content i molt orgullós del que hem aconseguit, ja fa deu anys que vam començar i cada cop anem progressant més. Esperem continuar igual”, va cloure.