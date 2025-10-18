MOTOCICLISME
Xavi Cardelús és sisè a la Superpole de Jerez
El pilot andorrà va signar la millor classificació de la temporada
Xavi Cardelús va signar la millor classificació de la temporada en una sessió de Superpole en aconseguir el sisè lloc al circuit de Jerez-Ángel Nieto, on aquest cap de setmana es tanca el Campionat del Món de Supersport.
“Hem fet un molt bon treball i des del primer moment hem vist que les coses funcionaven”
El pilot andorrà sortirà avui des de la segona fila de la graella a la primera de les dues curses previstes. Cardelús va marcar 1’42’’458i va acabar a menys de mig segon de la pole position de l’italià Casadei. Durant bona part de la sessió es va mantenir dins del Top 5, demostrant ritme i solidesa en una pista que coneix bé. Al matí, a l’entrenament lliure, havia estat 14è amb un registre d’1’43’’171, a nou dècimes del millor temps, signat pel francès Mahias. Cardelús es va mostrar molt satisfet amb el rendiment i va comentar que “hem fet un molt bon treball i des del primer moment a la Superpole hem vist que les coses funcionaven. Hem provat ajustos que ens han anat molt bé i tant el resultat com la manera d’aconseguir-lo han estat molt contundents. Vull tancar la primera temporada completa al Mundial amb dues bones curses, gaudint i lluitant pels millors resultats possibles”.
Les curses es disputaran avui (15.15 h) i demà (15.30 h) al traçat andalús.