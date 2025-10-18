BÀSQUET
Un punt d’inflexió per necessitat
El MoraBanc juga contra el Girona (19.00 h) el primer partit imprescindible del curs
El Pavelló Toni Martí esdevindrà escenari d’un partit, atenent el tan grapejat tòpic, amb ànima de final anticipada. El MoraBanc Andorra rep avui el Bàsquet Girona (19.00 hores) en un duel marcat per la urgència, una necessitat sobrevinguda després de les desfetes a Múrcia i contra La Laguna Tenerife a la bombonera. Dues plantofades que fan que els tricolors no puguin negociar la primera victòria i, sobretot, retrobar-se amb la seva millor versió.
“No podem esperar a la jornada 17 o 18 per començar a guanyar i tenir l’aigua al coll”
Joan Plaza, tècnic del MoraBanc, ho admet sense embuts: “No podem esperar a la jornada 17 o 18 per començar a guanyar i tenir l’aigua al coll. Hem d’afrontar cada partit com si fos l’últim de la temporada.” L’entrenador tricolor sap que no és fàcil mantenir sempre la mateixa tensió, però té clar que el duel amb el Girona “seria un partit en vermell en qualsevol calendari”. Per a Plaza, el repte no és només tàctic, sinó mental. “Som uns privilegiats per dedicar-nos a jugar a bàsquet. La pressió de veritat és una altra cosa, però aquest és un partit important perquè juguem a casa davant d’un rival del nostre nivell. Hem de fer valer el factor de jugar a casa.” Després de dues derrotes contundents, l’equip ha viscut una setmana intensa d’autocrítica. “Dilluns vam veure un vídeo incòmode, amb errors bàsics que no poden repetir-se”, explica el tècnic. “No era per castigar ningú, sinó per millorar. Els jugadors van parlar, van analitzar i van assumir responsabilitats. Ara toca demostrar-ho a la pista.” El missatge és clar: no n’hi ha prou de competir a estones. “No podem dependre només que la piloteta entri. Hem de ser més consistents i mantenir la intensitat durant els 40 minuts”, afirma l’entrenador català, que també vol veure més caràcter: “No podem ensenyar la bandera blanca quan la muntanya es posa coll amunt.” Sobre el Girona, Plaza va reconèixer que és “un bon equip, ben construït, amb jugadors verticals i una defensa agressiva a tot el camp. Corren molt, prenen riscos i recuperen moltes pilotes. Però nosaltres juguem a casa i això s’ha de notar”, va insistir.
“Hem de ser consistents i no treure la bandera blanca quan la muntanya es posa coll amunt”