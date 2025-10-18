FUTBOL SALA
El Pas de la Casa, sense jugadors suficients davant l’Inter
La Lliga Multisegur Assegurances afronta aquest cap de setmana la cinquena jornada amb tots els partits programats, però amb un punt d’incertesa per la situació del Pas de la Casa. El conjunt encampadà només presenta nou fitxes actives, molt per sota del mínim de 16 jugadors exigits per normativa, i podria veure’s forçat a no disputar el partit de demà (19.00 hores) davant de l’Inter Club Escaldes. Així, el risc d’incompareixença és real, ja que el club no ha pogut completar la convocatòria i la Federació Andorrana de Futbol (FAF) haurà de valorar la situació abans del duel. En cas de no presentar-se, l’Inter guanyaria el partit sense necessitat de jugar.