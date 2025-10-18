Bàsquet

El MoraBanc ressuscita a la Bombonera

Victòria èpica de l'equip tricolor després de dues pròrrogues (115-113) contra el Girona

El MoraBanc ha sumat una victòria imprescindible.

El MoraBanc ha sumat una victòria imprescindible.Fernando Galindo

El MoraBanc Andorra ha signat una nit d’autèntica bogeria al Pavelló Toni Martí, superant el Bàsquet Girona per 115-113 després de dues pròrrogues i un partit ple d’emocions extremes. L’equip de Joan Plaza ha arrencat amb una explosió d’encert i intensitat (28-10), amb Best, Pons i Evans com a referents, però el Girona ha sabut reaccionar i ha marxat al descans per davant (47-48). El tercer quart ha estat un malson (54-67), però el MoraBanc s'ha aixecat amb coratge i fe i quan tot semblava perdut, Rafa Luz ha forçat la pròrroga amb un triple impossible (92-92). Ja en el temps extra, Best ha repetit gesta per portar el duel a la segona. Finalment, Pons (20 punts), Best (19) i Evans (18) han segellat una victòria catàrtica, més de cor que de cap, que pot marcar un punt d’inflexió en la temporada.

115 - MORABANC ANDORRA (28+19+14+31+11+12): Shannon Evans II (18), Best (19), Okoye (10), McKoy (8) i Pustovyi (2) -cinquè inicial-; Udeze (10), Kuric (10), 'Chumi' Ortega (3), Rafa Luz (13), Pons (20), Rubén Guerrero (2) i Ferran Bassas (-).

113 - BÀSQUET GIRONA (10+38+22+22+11+10): Livingston (13), Hollanders (-), Hughes (10), Sergi Martínez (11) i Geben (6) -cinquè inicial-; Juan Fernández (10), Susinskas (9), Pep Busquets (14), Pepe Vildoza (13), Needham (19), Guillem Ferrando (-) i Nikola Maric (8).

ÀRBITRES: Luis Miguel Castillo, Cristóbal Sánchez i Guillermo Ríos.

ELIMINATS PER CINC FALTES PERSONALS: Needham (m. 37), Geben (m. 48) i Juan Fernández (m. 48), del Bàsquet Girona; i Shannon Evans II (m. 39), Udeze (m. 43), Best (m. 50) i Rafa Luz (m. 52), del MoraBanc.

INCIDÈNCIES: Partit corresponent a la jornada 3 de la Lliga Endesa disputat al Pavelló Toni Martí d’Andorra la Vella davant de 3.402 espectadors.

