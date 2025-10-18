Bàsquet
El MoraBanc ressuscita a la Bombonera
Victòria èpica de l'equip tricolor després de dues pròrrogues (115-113) contra el Girona
El MoraBanc Andorra ha signat una nit d’autèntica bogeria al Pavelló Toni Martí, superant el Bàsquet Girona per 115-113 després de dues pròrrogues i un partit ple d’emocions extremes. L’equip de Joan Plaza ha arrencat amb una explosió d’encert i intensitat (28-10), amb Best, Pons i Evans com a referents, però el Girona ha sabut reaccionar i ha marxat al descans per davant (47-48). El tercer quart ha estat un malson (54-67), però el MoraBanc s'ha aixecat amb coratge i fe i quan tot semblava perdut, Rafa Luz ha forçat la pròrroga amb un triple impossible (92-92). Ja en el temps extra, Best ha repetit gesta per portar el duel a la segona. Finalment, Pons (20 punts), Best (19) i Evans (18) han segellat una victòria catàrtica, més de cor que de cap, que pot marcar un punt d’inflexió en la temporada.
115 - MORABANC ANDORRA (28+19+14+31+11+12): Shannon Evans II (18), Best (19), Okoye (10), McKoy (8) i Pustovyi (2) -cinquè inicial-; Udeze (10), Kuric (10), 'Chumi' Ortega (3), Rafa Luz (13), Pons (20), Rubén Guerrero (2) i Ferran Bassas (-).
113 - BÀSQUET GIRONA (10+38+22+22+11+10): Livingston (13), Hollanders (-), Hughes (10), Sergi Martínez (11) i Geben (6) -cinquè inicial-; Juan Fernández (10), Susinskas (9), Pep Busquets (14), Pepe Vildoza (13), Needham (19), Guillem Ferrando (-) i Nikola Maric (8).
ÀRBITRES: Luis Miguel Castillo, Cristóbal Sánchez i Guillermo Ríos.
ELIMINATS PER CINC FALTES PERSONALS: Needham (m. 37), Geben (m. 48) i Juan Fernández (m. 48), del Bàsquet Girona; i Shannon Evans II (m. 39), Udeze (m. 43), Best (m. 50) i Rafa Luz (m. 52), del MoraBanc.
INCIDÈNCIES: Partit corresponent a la jornada 3 de la Lliga Endesa disputat al Pavelló Toni Martí d’Andorra la Vella davant de 3.402 espectadors.