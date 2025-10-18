ESQUÍ DE MUNTANYA
Joan Aracil disputarà el Campionat del Món d’Andorra
Ordino Arcalís acollirà de l’1 al 6 de febrer el Campionat del Món de freeride i l’andorrà Joan Aracil hi participarà gràcies a una wild card atorgada per l’organització. El rider tricolor compartirà invitació amb l’estatunidenc Kai Jones i competirà davant els millors especialistes del món, amb un quadre total de 25 participants, 11 riders que entren per quotes i una llista de 12 pros. Aracil explica que “és increïble que el primer Mundial sigui a Andorra i poder representar el meu país a casa, a les muntanyes que conec millor que ningú, és una bogeria”. El rider també celebra que el freeride “segueixi creixent i professionalitzant-se com altres disciplines de neu”.