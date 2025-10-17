MOTOCICLISME
Xavi Cardelús afronta la darrera prova del curs
El circuit de Jerez-Ángel Nieto abaixarà el teló del campionat
El Campionat del Món de Supersport arriba al punt final aquest cap de setmana al circuit de Jerez-Ángel Nieto, on Xavi Cardelús disputarà les dues últimes curses d’una temporada en què s’ha estrenat com a pilot permanent de la categoria. L’andorrà afronta aquesta cita ocupant l’onzena posició de la classificació general amb 91 punts, a 21 del desè, Marcel Schrötter, i amb una diferència mínima de dos punts sobre l’italià Filippo Farioli. Tot i el marge reduït, Cardelús no es fixa tant en els números com en les sensacions amb què vol acomiadar l’any.
“L’objectiu ha de ser demostrar que el nostre lloc està molt a prop del Top 5 de la categoria
El pilot de l’Orelac Verdnatura arriba amb ganes de redempció després d’un cap de setmana difícil a Estoril. “Vaig marxar d’allà poc satisfet amb el que havia passat”, reconeix. “Havíem començat molt forts, sent segons a només quatre mil·lèsimes del millor temps al primer entrenament, però al final tot es va complicar i vam acabar desens i catorzens, uns resultats lluny del que esperàvem.” Tot i la decepció, l’andorrà afronta Jerez amb una mentalitat renovada. “Les curses són així i cal passar pàgina. Cada cap de setmana s’ha de començar de zero. Tant jo com l’equip ho tenim clar: l’objectiu és demostrar que el nostre lloc és molt a prop del Top 5 de la categoria”, explica. La graella de sortida es decidirà avui a les 16.00 hores, mentre que les dues curses es disputaran demà a les 15.15 h i diumenge a les 15.30 h al traçat andalús, on Cardelús espera acabar l’any amb la certesa d’haver competit al màxim.