Futbol
L'FC Andorra es queda a mig camí i empata contra el Granada (0-0)
L'equip tricolor suma la tercera jornada sense guanyar i signa el primer sense encaixar gol
L’FC Andorra ha marxat del partit amb la sensació d’haver deixat escapar una victòria possible. El 0-0 davant el Granada ha repetit un guió massa conegut: l’equip ha estat fidel a la seva idea, ha competit i ha proposat, però li ha faltat determinació i claredat als metres finals. Ibai Gómez ha sorprès amb una aposta valenta: tres extrems i un davanter pur per mantenir referència i amplitud. Minsu, reubicat d’interior, havia de connectar línies, amb Jastin i Olabarrieta obrint el camp i Manu Nieto lluitant entre centrals. El pla, però, no ha desactivat un Granada hermètic, sòlid i pacient, que ha esperat el seu moment per córrer i aprofitar les concessions andorranes. L’Andorra ha tingut trams de possessió, però li ha faltat ritme i encert i, a més, Yaakobishvili ha sostingut l’equip davant un parell d’ocasions clares de Faye, i al davant Nieto no ha transformat les dues oportunitats que ha tingut abans del descans.
A la represa, els tricolors han posat més ànima que punteria. Jastin, el més inspirat, ha provat sort amb un xut que Luca Zidane ha refusat amb una gran intervenció i ha servit dues passades d’or: una per Alende, que ha merescut millor final, i una altra per Minsu, tot sol davant del porter, que ha enviat per sobre del travesser. El Granada, també amb opcions aïllades, ha topat amb el mateix destí: Rodelas ha fallat una ocasió idèntica a la de Minsu i el partit ha mort en un equilibri incòmode entre esperança i frustració. Tercera jornada sense victòria, i la primera sense encaixar, però amb una sensació reiterada: l’Andorra ha competit, ha proposat i ha cregut, però li ha faltat focus en atac per transformar el domini en triomfs.
Fitxa tècnica
FC ANDORRA, 0: Yaakobishvili, Carrique, Alende, Bombardó, Martí Vilà, S. Molina, Villahermosa, Olabarrieta, Nieto, Minsu i Jastin.
GRANADA, 0: Luca Zidane, Casadesús, Óscar, Manu Lama, Diallo, R. Alcaraz, Sergio Ruiz, Alemañ, J. Pascual, Álex Sola i Faye.
CANVIS: Álex Calvo per Martí Vilà (55’); Le Normand per Olabarrieta (66’); Marc Domènech per Villahermosa (66’); Lautaro per Minsu (85’) i Antal per Alende (85’) -FC Andorra-; Rodelas per J. Pascual (60’); Loic Williams per Alemañ (71’); Gagnidze per Casadesús (71’); Pablo Sáenz per Álex Sola (84’) -Granada-.
GOLS: No n’hi va haver.
ÀRBITRE: Marta Huerta de Aza (Castella-Lleó)
TARGETES: Groga a Olabarrieta, Bombardó, Jastin i S. Molina -FC Andorra-; R. Alcaraz, Faye -Granada-.
ESTADI: Estadi de la FAF, amb 3.620 espectadors.