ESQUÍ
L’espai ‘indoor’ de Wittenburg es converteix en l’epicentre dels equips nacionals
Els equips nacionals d’esquí alpí han estat aquests dies a Andorra agafant les forces necessàries per tornar a la neu els pròxims dies. Diversos equips de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) viatgen conjuntament a l’indoor de Wittenburg, per tal de continuar amb els entrenaments i després connectar directament amb Levi (Finlàndia).
A Wittenburg, on entrenaran tres dies (20, 21 i 22 d’octubre), viatgen Carla Mijares, Íria Medina, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, juntament amb els tècnics Fred Beauviel, Josh Alayrach i Ibon Mintegui. Després, tot el grup es desplaçarà a Levi, on es concentrarà fins a principi de novembre, quan tornarà al país uns dies per descansar. A Levi s’afegiran els altres integrants de l’equip nacional masculí: Marc Fernández, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga i Maià Font, amb el tècnic Nico Belcredi.