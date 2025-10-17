REPÒRTATGE

Futbol sala amb ànima

L'Enfaf Talent fa realitat un somni col·lectiu, el d’un equip que trenca barreres i converteix el futbol en una eina d’unió, emoció i igualtat.

Marc Rodríguez, de la FAF, Montse Sánchez i el president, Fèlix Álvarez.

Hi ha partits que no es juguen només per guanyar, sinó per demostrar que tothom hi té lloc i que l’activitat va molt més enllà de la competició. L’Enfaf Talent n’és un exemple i el nou equip inclusiu de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) competirà a la Lliga Talent catalana de futbol sala, un projecte en què la passió supera qualsevol barrera.

“Aquest projecte encaixa amb els valors de la federació i promou el futbol sense distincions”
Fèlix Àlvarez, President de la FAF
 

“El nostre objectiu és molt clar. Els jugadors volen gaudir amb la pilota, amb el joc”
Montse Sànchez, Entrenadora

La iniciativa, nascuda de la sensibilitat de Montse Sánchez i Ion Endika Jáuregui –entrenadors també de l’equip Genuine de la federació–, vol donar veu i espai a jugadors i jugadores amb capacitats diverses. “Estem molt agraïts a la FAF per aquesta oportunitat. Els jugadors estan emocionats i amb ganes enormes de començar”, explica Sánchez, amb la mirada il·lusionada de qui sap perfectament que l’esport i el futbol poden transformar vides. El president de la FAF, Fèlix Álvarez, ho resumeix amb orgull: “Aquest projecte encaixa amb els valors de la federació. Promou el futbol sense distincions i ens emociona tenir dins la federació un conjunt amb capacitats diferents.” L’equip, format per 14 jugadors i jugadores, s’entrena cada dimarts a la Margineda i jugarà com a local els dissabtes al migdia al pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany, un espai triat per la seva accessibilitat i calidesa. El debut de l’Enfaf Talent serà aquest diumenge a Rubí, davant el CEF Can Mir. “El nostre objectiu és clar: gaudir del joc, de la pilota”, diu Sánchez. Una frase senzilla que conté l’essència d’aquest grup, l’esforç, l’alegria i l’orgull, i que demostra que són molt més que un equip. També és un recordatori que el futbol, com la vida, és millor quan és accessible per a tothom.

