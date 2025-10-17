REPÒRTATGE
Futbol sala amb ànima
L'Enfaf Talent fa realitat un somni col·lectiu, el d’un equip que trenca barreres i converteix el futbol en una eina d’unió, emoció i igualtat.
Hi ha partits que no es juguen només per guanyar, sinó per demostrar que tothom hi té lloc i que l’activitat va molt més enllà de la competició. L’Enfaf Talent n’és un exemple i el nou equip inclusiu de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) competirà a la Lliga Talent catalana de futbol sala, un projecte en què la passió supera qualsevol barrera.
“Aquest projecte encaixa amb els valors de la federació i promou el futbol sense distincions”
“El nostre objectiu és molt clar. Els jugadors volen gaudir amb la pilota, amb el joc”
La iniciativa, nascuda de la sensibilitat de Montse Sánchez i Ion Endika Jáuregui –entrenadors també de l’equip Genuine de la federació–, vol donar veu i espai a jugadors i jugadores amb capacitats diverses. “Estem molt agraïts a la FAF per aquesta oportunitat. Els jugadors estan emocionats i amb ganes enormes de començar”, explica Sánchez, amb la mirada il·lusionada de qui sap perfectament que l’esport i el futbol poden transformar vides. El president de la FAF, Fèlix Álvarez, ho resumeix amb orgull: “Aquest projecte encaixa amb els valors de la federació. Promou el futbol sense distincions i ens emociona tenir dins la federació un conjunt amb capacitats diferents.” L’equip, format per 14 jugadors i jugadores, s’entrena cada dimarts a la Margineda i jugarà com a local els dissabtes al migdia al pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany, un espai triat per la seva accessibilitat i calidesa. El debut de l’Enfaf Talent serà aquest diumenge a Rubí, davant el CEF Can Mir. “El nostre objectiu és clar: gaudir del joc, de la pilota”, diu Sánchez. Una frase senzilla que conté l’essència d’aquest grup, l’esforç, l’alegria i l’orgull, i que demostra que són molt més que un equip. També és un recordatori que el futbol, com la vida, és millor quan és accessible per a tothom.