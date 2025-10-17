AUTOMOBILISME
Edgar Montellà no disputarà la Pujada a la Peguera
Amb tot per decidir al Campionat d’Andorra d’automobilisme de muntanya (CAAM) en el grup 6, Edgar Montellà no podrà ser demà a la sortida de la 2a Pujada a la Peguera. El seu cotxe no estarà a punt després de la forta topada patida a Onil, on va perdre una roda i va destrossar bona part del vehicle. El pilot de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) va explicar que va entrar abans d’hora en un revolt i, en voler rectificar, “el cotxe se’n va anar de darrere i vaig acabar picant contra la tanca”. Tot i el cop, no va patir cap dany físic, però la reparació és impossible a temps. “No serà possible tenir-lo acabat per dissabte. Ens quedem amb la part positiva: hem assolit l’objectiu del títol de la classe 11 i el subcampionat de la 3 al Nacional espanyol”, va afirmar. Al CAAM, Montellà és segon amb 82 punts a la classificació Scratch Sport, darrere del també andorrà Joan Gil (104) i per davant Filipe Brandao (64).