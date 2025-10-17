FUTBOL
Creure i reaccionar
L’FC Andorra busca rescabalar-se a Encamp de les dues derrotes consecutives davant un Granada en creixement
L’FC Andorra i el Granada plantegen aquest vespre a l’Estadi de la FAF (20.30 h) un xoc de necessitats. Els tricolors volen rescabalar-se després dels cops davant el Leganés i la Reial Societat B, mentre que els andalusos arriben revifats després d’un inici de temporada molt gris. Dues ànimes que es troben al punt de la urgència, uns per refermar el rumb, l’altre per confirmar la seva reacció.
“Estem en una posició privilegiada, volem seguir sent dominadors i mantenir la identitat”
“He d’espantar el meu equip i a tots vosaltres [premsa] amb tot el que envolta l’FC Andorra”
Al vestidor tricolor, però, no hi ha ni pressa ni dubte. El tècnic, Ibai Gómez, va assegurar que “l’equip està bé, molt bé, en l’àmbit individual, col·lectiu i mental”, i va repetir el missatge recent amb fermesa, recordant que “no vam merèixer perdre cap dels dos últims partits. No podem confondre el resultat amb la feina feta”. I va afegir que “estem en una posició privilegiada, volem seguir sent dominadors i mantenir la nostra identitat”. El discurs d’Ibai és una declaració de coherència, en què la derrota no ha erosionat la convicció. El tècnic insisteix que la Segona Divisió “és una lliga de detalls mínims” i que la clau és “polir petits aspectes, tant defensius com ofensius”. Precisament, amb el focus posar en l’aspecte ofensiu, Gómez va confessar que encara tenia “dos o tres dubtes” a l’hora d’escollir l’onze –Gael Alonso és baixa per sanció, Cerdà per lesió i tornen Petxa, Owono i Antal–, i va exposar com a alternativa possible poder “jugar amb un davanter menys fix, amb més mobilitat. Tenim molts jugadors a un nivell altíssim i això és un luxe”. Aquí s’obriria la porta a jugar d’inici amb Jastin i Olabarrieta als dos extrems i Minsu Kim de fals 9.
“L’equip està bé en l’àmbit individual, col·lectiu i de mentalitat”
“És un equip que elabora, transita, amaga la pilota i que és molt, molt perillós”
Respecte i advertència
El Granada arriba amb set dels darrers punts al sarró i amb un context certament maquillat, tot i mantenir-se encara a la part baixa de la classificació. Amb el segell de José Rojo Martín, Pacheta, l’equip nazarí ha recuperat la confiança i ha retrobat el fil i, tot i la voluntat de seguir creixent avui a Encamp, l’entrenador castellà no va escatimar elogis cap a l’FC Andorra. “He d’espantar el meu equip amb tot el que envolta l’Andorra”, va dir. “És un equip que elabora, transita, que amaga la pilota. Els seus extrems van com avions. És molt, molt perillós, i té jugadors que acabaran a Primera Divisió.” Paraules que, més que advertir, reconeixen la identitat tricolor. El Granada es presenta amb les baixes de Trigueros, Bouldini i Arnáiz, per lesió, i recupera l’internacional Rodelas, i els porters Astralaga i Luca Zidane. Un equip, l’andalús, que recupera confiança i que Ibai considera “fet per estar a dalt. Té jugadors d’experiència i un entrenador amb molta personalitat. Sabem que serà un partit molt dur, però volem imposar el nostre joc”.