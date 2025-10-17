CURSES DE MUNTANYA
Arnau Soldevila buscarà demà el podi a les finals de vertical a Zelenigrad
El corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) Arnau Soldevila afronta demà les finals de la distància vertical del circuit internacional VK Open Championships, a Zelenigrad (Bulgària). La prova, de 4,3 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu, posarà el punt final a una temporada exigent i de gran regularitat per al corredor andorrà, que arriba a la cita ocupant la tercera posició de la general. Soldevila viatja amb confiança i ambició i va explicar que “anem tercers de la general i tenim la darrera oportunitat, a Bulgària, de lluitar per la victòria o per emportar-nos la general. Estic molt motivat i anem amb tot per intentar deixar Andorra el més amunt possible”.
El representant de la FAM assegura arribar en un bon moment de forma i amb il·lusió renovada. “Les sensacions són bones i espero que tot vagi molt bé i pugui estar a l’altura”, va subratllar.