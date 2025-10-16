FUTBOL
La selecció claudica amb orgull i identitat
Tot i la derrota amb Sèrbia, els tricolors extrauen conclusions positives
La selecció va caure davant Sèrbia (1-3) el dia de l’estrena oficial de l’Estadi de la FAF, a Encamp, però va deixar una bona imatge i sensacions positives. Guillaume va avançar els tricolors amb un golàs, tot i que la superioritat física i tècnica dels balcànics va acabar decidint el duel.
“Vam competir i treballar com mai, i aquesta ha de ser sempre l’essència de la nostra selecció”
El seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, va destacar el progrés de l’equip durant aquesta finestra internacional: “Hem competit bé i hem fet passos endavant, sobretot amb pilota. Aquesta setmana hem estat capaços de fer-ho i això m’ha agradat molt.” També va reconèixer la dificultat física de la segona part, però va valorar “una millora clara en el control i el posicionament”. Joan Cervós, per part seva, també es va mostrar orgullós: “Hem competit i treballat com mai. Aquesta és l’essència de la selecció: ser una família.” Un dels protagonistes, el davanter Guillaume López, celebrava el seu primer gol amb la selecció: “He vist el porter avançat i he pensat que ho havia de provar.” Tot i la derrota, Andorra va mantenir la identitat, la unitat i la il·lusió abans d’afrontar l’últim partit de la fase davant Albània, el 13 de novembre a casa.