La selecció claudica amb orgull i identitat

Tot i la derrota amb Sèrbia, els tricolors extrauen conclusions positives

Els jugadors de la selecció agraint el suport.

Els jugadors de la selecció agraint el suport.Fernando Galindo

Andorra la Vella

La selecció va caure davant Sèrbia (1-3) el dia de l’estrena oficial de l’Estadi de la FAF, a Encamp, però va deixar una bona imatge i sensacions positives. Guillaume va avançar els tricolors amb un golàs, tot i que la superioritat física i tècnica dels balcànics va acabar decidint el duel.

“Vam competir i treballar com mai, i aquesta ha de ser sempre l’essència de la nostra selecció”
Joan Cervós, Jugador de la selecció

El seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, va destacar el progrés de l’equip durant aquesta finestra internacional: “Hem competit bé i hem fet passos endavant, sobretot amb pilota. Aquesta setmana hem estat capaços de fer-ho i això m’ha agradat molt.” També va reconèixer la dificultat física de la segona part, però va valorar “una millora clara en el control i el posicionament”. Joan Cervós, per part seva, també es va mostrar orgullós: “Hem competit i treballat com mai. Aquesta és l’essència de la selecció: ser una família.” Un dels protagonistes, el davanter Guillaume López, celebrava el seu primer gol amb la selecció: “He vist el porter avançat i he pensat que ho havia de provar.” Tot i la derrota, Andorra va mantenir la identitat, la unitat i la il·lusió abans d’afrontar l’últim partit de la fase davant Albània, el 13 de novembre a casa.

