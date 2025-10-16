NATACIÓ
Primers passos per a la creació d’un equip de waterpolo amb vista a Mònaco
La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha fet un pas endavant per introduir el waterpolo com a disciplina nacional amb l’objectiu de formar un equip que participi en els Jocs dels Petits Estats de Mònaco 2027. El projecte, impulsat conjuntament amb el Club Waterpolo Taurons, va celebrar al CTO d’Ordino la primera reunió informativa, que va reunir una cinquantena de persones interessades. Durant l’acte es va presentar el pla d’entrenaments i la planificació fins als Jocs.
El president de la FAN, Joan Clotet, va afirmar que “estem molt satisfets per l’interès que ha generat aquesta primera reunió”, i es va mostrar convençut que “a Mònaco 2027 Andorra tindrà una selecció de waterpolo”. En la mateixa línia, Xavi Cerro, president dels Taurons, va destacar que “cada cop més el waterpolo està creixent al país i tenim el convenciment que podrem confeccionar una selecció que representi Andorra”.