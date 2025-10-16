PIRAGÜISME
Ona Perelegre signa una notable actuació i acaba tercera a la Segre Cup
Ona Perelegre va signar una actuació brillant a la Segre Cup 2025, disputada recentment entre la Seu d’Urgell i Ponts, on la jove palista andorrana va aconseguir la tercera posició global en K1 júnior femení i, per tant, pujar la tercer calaix del podi. Amb un temps acumulat de 416,36 punts, Perelegre va mantenir-se entre les millors durant totes dues jornades, mostrant gran solidesa tècnica i regularitat davant d’una vintena de competidores i una àmplia presència de clubs europeus.
El triomf final va ser per a Anna Simona (Cadí Canoe Kayak), que va aconseguir un total de 335,51 punts, seguida d’Ainara Goikoetxea (Club Atlético San Sebastián), que va sumar 345,90 punts. La palista andorrana va completar així un excel·lent cap de setmana que confirma el seu creixement i projecció dins de la categoria júnior.