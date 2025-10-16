FAF
Neix l'Enfaf Talent, el nou equip inclusiu de futbol sala
El conjunt, impulsat per la FAF, debuta aquest diumenge a Rubí
La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha creat l’ENFAF Talent, un equip inclusiu que competirà a la Lliga Talent catalana, impulsada per la Fundació de la Federació Catalana de Futbol (FCF) per promoure el futbol per a persones amb capacitats diferents.
El projecte, liderat pels entrenadors Montse Sànchez i Jon Endika, compta amb el suport total de la FAF i el president, Fèlix Àlvarez, destacava que “encaixa perfectament amb els valors de la federació i promou el futbol sense distincions”. L’equip jugarà com a local al pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany i el debut serà aquest diumenge a Rubí davant el CEF Can Mir. “Volem gaudir de la pilota i fer del futbol una eina d’inclusió”, ha afirmat Sànchez.