FUTBOL
L’FC Andorra gira full i vol pensar en el Granada
Imanol destaca la capacitat del vestidor per refer-se de les derrotes
L’FC Andorra afronta el partit contra el Granada (demà, a les 20.30 hores a Encamp) amb la voluntat de girar full després de dues derrotes consecutives, davant del Leganés i la Reial Societat B. Imanol García de Albéniz, un dels jugadors més experimentats del vestidor tricolor, va subratllar que l’equip “s’ha refet ràpid” dels dos cops i que l’única manera de revertir la situació és “oblidant ja l’últim partit i fixant la vista el divendres [per demà]”.
“Tenim moltes arribades, però ens falta una mica més de determinació i d’ullal de cara a gol”
El lateral tricolor va deixar clar que l’equip va ser “molt superior” a la primera part davant el Sanse, però va admetre que la categoria “és molt dura i els petits detalls marquen la diferència”. Tot i els últims resultats, Imanol va insistir que el grup manté la calma: “És normal que després de dues derrotes hi hagi una mica de dubte, però el millor antídot és guanyar. I això és el bo del futbol: sempre tens una altra oportunitat.” L’FC Andorra, a més, no ha aconseguit mantenir la porteria a zero des que ha començat el curs i qüestionat al voltant d’aquest tema, Imanol va defensar el treball col·lectiu de l’equip: “No crec que el problema sigui defensiu. Som un equip que assumeix molts riscos i, a vegades, un error et condemna.” També va reconèixer que l’equip ha de ser més contundent a l’àrea rival: “Tenim moltes arribades, però ens falta una mica més de determinació, una mica més d’ullal de cara a gol.”