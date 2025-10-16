POLÍTICA ESPORTIVA
Una contenció assumida
Les federacions admeten la congelació de les subvencions i valoren la informació anticipada com a eina de planificació
El Govern mantindrà el 2026 la mateixa partida pressupostària destinada a les subvencions a federacions i entitats esportives que en l’exercici actual. La mesura, anunciada per la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, suposa una contenció després d’uns anys d’increments constants, però també un missatge de continuïtat que, segons la majoria de federacions, aporta estabilitat i previsibilitat per a la planificació de la temporada vinent.
Des del món federatiu s’ha interpretat la decisió amb prudència i responsabilitat compartida. El gerent de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, destaca que la informació facilitada pel Govern és clau per poder anticipar decisions i ajustar objectius: “La ministra va dir que dubtava molt que el pressupost del departament d’Esports s’augmenti i que l’assignació del 2023 és la que, d’alguna manera, repetirem totes les federacions. Després hi haurà una part variable que dependrà del calendari, dels resultats i d’altres factors.” Visa remarca que la FAE continuarà centrant-se en la feina esportiva i en la recerca de nous suports privats per mantenir el nivell competitiu: “Està bé que ens informin i ens posin al dia. Del que es tracta ara és d’intentar fer bé les coses, aconseguir bons resultats i, si podem, millorar les xifres de la subvenció gràcies al variable. Continuarem treballant, també en la part privada, per augmentar recursos i donar resposta a tots els projectes esportius que tenim.”
El missatge de corresponsabilitat també ha estat compartit des d’altres disciplines. El president de la Federació de Golf d’Andorra, Gabriel Guerrero, subratlla que “la societat actual demana prioritats i l’esport no ha d’estar allunyat d’aquesta realitat”. Per això, considera encertada la línia adoptada per la secretaria d’Estat d’Esports, que permet, diu, “que les federacions més petites puguin créixer, ja que estan dotades de menys recursos”. Tot i la contenció, Guerrero confia que el Govern “continuarà cuidant el golf d’Andorra com es mereix”.
Una visió semblant manté la presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra, Natàlia Gallego, que ha volgut agrair “els esforços que es fan des del Govern per ajudar i maximitzar al màxim tot el que es pot aportar a cada federació”. Gallego remarca “les millores al Centre de Tecnificació d’Ordino i el reforç del sistema de beques per a esportistes, que en el nostre cas permet comptar amb pilots becats tant econòmicament com en serveis esportius”. La presidenta remarca que “la reunió va ser molt positiva” i que el Govern ha demanat que “si una federació un any no necessita determinats recursos, els pugui posar a disposició d’altres que sí que els requereixin”.
El vicepresident de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Joan Turné, s’expressava en una línia semblant, celebrant que “les subvencions almenys es mantinguin, ja que això ens assegura la continuïtat de les nostres activitats tant al ciclisme de base com al ciclisme més, així entre cometes, d’elit del nostre país”. Turné també destaca que, més enllà de la dotació econòmica, “valorem molt positivament tots els serveis que ofereix el ministeri, així com el suport dels nostres patrocinadors”. Amb un calendari adaptat a les necessitats dels corredors, assegura que la FAC “continuarà treballant per optimitzar els recursos i seguir potenciant el ciclisme d’Andorra en totes les seves modalitats, des de la base fins a l’àmbit amateur i saludable”.
En conjunt, la congelació de la partida pressupostària no s’interpreta, de moment, com un retrocés, sinó com un exercici de gestió responsable que ha d’anar acompanyat, això sí, d’un esforç addicional per captar finançament privat i per millorar l’eficiència de les estructures esportives. Caldrà esperar a la concreció del pressupost i a la distribució interna per veure quin impacte real tindrà la mesura sobre cada entitat.