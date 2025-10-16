KARATE
El Club Fudo–Shin domina el Trofeu d’Ordino
El Fudo–Shin d’Escaldes va ser el dominador de la segona jornada de la Lliga Nacional, amb vuit ors, cinc plates i vuit bronzes, encapçalant el medaller amb 21 podis. La competició va reunir prop de 40 karatekes des de prebenjamí fins a cadet, que van competir en kata i kumite. El Club Karate Jion de la Massana va ser segon, amb quatre ors, una plata i cinc bronzes, i el Club Xavier Herver d’Ordino va completar el podi amb tres ors, vuit plates i 13 bronzes.