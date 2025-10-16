GIMNÀSTICA RÍTMICA
Anna Pallarés, nova presidenta de la federació
Anna Pallarés es va convertir ahir, de manera oficial, en la nova presidenta de la Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG), després que la seva candidatura fos l’única presentada i ratificada per l’assemblea, configurant-se així com una proposta de consens dins del món gimnàstic del país. Amb el lema Fer créixer la base, consolidar l’elit, Pallarés vol impulsar una nova etapa basada en la continuïtat del projecte iniciat per Eva Rodríguez –que fa un pas al costat després de 20 anys al càrrec–, però amb la mirada fixa en la formació tècnica, la modernització i la sostenibilitat esportiva.
El nou equip directiu, completat per Jessica Pereira (vicepresidenta), Julio César Ascarza (tresorer), Andrea Ramos (secretària) i les vocals Eva Rodríguez i Anna Mata, vol posar el focus en l’enfortiment de la base, la formació de tècnics i entrenadors, i la consolidació de l’elit esportiva, sense oblidar la millora de les instal·lacions i la projecció internacional de la federació andorrana.