REPORTATGE
El president que sempre hi és
Denis García és una de les persones que han ajudat a fer gran un Andorra que avui compleix 83 anys d’història en el millor moment.
83 anys com els que fa avui l’FC Andorra donen per a molt. Molts jugadors, molts entrenadors, molts aficionats, molts directius i molts presidents, que han deixat empremta perquè el club hagi tirat endavant des de la seva fundació fins a l’actualitat, en què viu un dels moments més dolços. I una d’aquestes moltes persones que expliquen el que ha estat, i també el que és ara el club, és Denis García Abella, president entre el 1996 i el 1999, vinculat no tan sols als tricolors, sinó al futbol del país, que en el seu moment també va rebre un reconeixement de l’entitat de mans del màxim accionista, Gerard Piqué, per la seva vida lligada al club.
Una relació que va començar com a patrocinador quan Antoni Rogel va demanar-li ajuda, i que va seguir sent el seu vicepresident econòmic. I és que Rogel va ser una figura important per a García, a qui recorda que “van criticar molt, però va fer molt per l’FC Andorra, com els quintos i el bingo, que van ajudar molt el club”. I després de dos anys amb ell, García va presentar-se a les eleccions del 1996, en què va guanyar amb escreix Tomàs Gea, per 195 vots a 70, en l’inici d’un mandat convuls. “Govern ens va treure el bingo, va deixar l’FC Andorra sense un cèntim i les vam passar putes”, rememora García, que afegeix que “el bingo donava molts diners per nosaltres, i de cop i volta l’FC Andorra, que n’era el fundador, no va tenir cap dret, coses de la política”. Això va dur una etapa complicada al club en l’àmbit econòmic, però amb l’honradesa com a bandera, García no va marxar fins que no ho va deixar tot solucionat: “Quan vaig liquidar tot el deute, que era molt, vaig deixar el club, sempre m’ha agradat ser honrat i ningú pot dir que li he deixat res a deure.”
Malgrat haver deixat el club abans del previst, García ha seguit sempre vinculat a l’entitat posant el seu granet de sorra: “Mai he fet oposició a cap directiu, sempre he donat suport al club i em sento molt orgullós que l’equip hagi tornat a pujar.” L’expresident no falla i sempre que pot va a veure l’equip a l’estadi, i analitzant l’actualitat, explica que “el tècnic que tenim és molt encertat i crec que hi ha una directiva fantàstica que ho porta el millor que pot”. Però no tot és bo, i García considera que a l’FC Andorra li passa com al Barça, ja que “els àrbitres últimament no ens estan anant gaire a favor”. I amb tota una vida lligada al club, encara queden somnis i té clar que el seu és que “no m’agradaria morir sense veure l’Andorra a Primera”.
