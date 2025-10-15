FUTBOL
Festa sense premi
La selecció planta cara i s’avança davant Sèrbia amb un gol de Guillaume a l’estrena al Nou Estadi de la FAF, però acaba caient
La que havia de ser una festa per la inauguració del Nou Estadi de la FAF per part de la selecció absoluta masculina de futbol va estar a punt de ser-ho, i de les grosses, perquè el combinat de Koldo Álvarez de Eulate va quallar un bon partit davant de Sèrbia i fins i tot va arribar a avançar-se davant del conjunt balcànic, amb un golàs de Guillaume López des de gairebé el mig del camp, però els de Zoran Mirkovic van acabar imposant la lògica i es van endur la victòria per 1 a 3, en un matx en què la selecció va seguir mostrant símptomes de millora, i on al final es va veure condemnada per un gol en pròpia porta, una rematada de cap defensada de manera massa tova i un penal inventat per l’àrbitre després de mirar el VAR.
I és que és evident que la selecció encara està lluny de combinats com el serbi pel que fa a qualitat o d’altres aspectes, però on no arriba la classe ha d’arribar el sacrifici, l’esforç i la fe, així va arribar el gol d’Andorra. Guillaume va estar llest per interceptar una passada de Paunovic, i veient el porter avançat va xutar des del semicercle central per engrescar l’afició amb una nova campanada i tornar a puntuar. L’alegria, però, no va durar gaire, i és que gairebé a la jugada següent, Sèrbia va provocar un córner que va acabar amb un gol en pròpia porta de Christian Garcia en una centrada que no semblava tenir gaire perill. De fet, els visitants van arribar al descans amb un botí immerescut i sense haver tirat a porta. Coses del futbol. A la represa sí que va semblar que els visitants posaven una marxa més, però sense fer tampoc res de l’altre món. Un cop de cap de Vlahovic defensat massa tou per Andorra va remuntar el partit. Els tricolors van provar d’empatar amb una internada per l’esquerra de Berto Rosas, però el que va acabar arribant va ser el tercer serbi després d’un penal que Papapetrou va xiular després de veure el VAR, en una exageració flagrant de Mitrovic, que va acabar d’enterrar totes les opcions que la selecció pogués tenir de puntuar, en un combinat nacional que, dia a dia, va evolucionant.
La selecció deixa ara el protagonisme als clubs, amb la primera jornada ja completa de la Lliga Multisegur Assegurances aquest mateix cap de setmana, i el combinat nacional tornarà a escena un altre cop a l’aturada internacional del novembre. Els tricolors posaran el punt final primer a aquest Premundial amb la visita d’Albània a Encamp dijous 13 a la nit, i quatre dies després, dilluns 17, tancaran la finestra amb un partit amistós a domicili davant de Finlàndia.
"ON ELS SOMNIS ES FAN REALITAT"
“Per a nosaltres és un orgull inaugurar aquest camp, el futbol estava en creixement i també ens mereixíem un estadi així”, va assenyalar el president de la FAF, Fèlix Álvarez, que va confessar que “vam estar a punt de no fer-lo pels problemes econòmics”. Per últim, va cloure que “és un projecte de futur i esperem que puguem veure molts èxits”. Des de la UEFA, Ceferin va donar l’enhorabona a la FAF per “aquest pas important”, i va voler felicitar “tothom que ha contribuït a aconseguir aquest èxit”. Més emotiu va ser el discurs d’Infantino, que va afirmar que “un estadi no és només un lloc per jugar a futbol, és on els somnis es fan realitat”, a més de destacar que “és un gran orgull que amb l’ajuda de la FIFA aquest somni sigui ara una realitat”. Un cop acabats els discursos i la benedicció de mossèn Àlex, es van descobrir unes plaques commemoratives per recordar el dia d’avui.
Pensant en el futur, Álvarez va explicar que “volem acabar la seu social i construir una nova grada darrere de la porteria, a més de cobrir la lateral oposada a la tribuna principal”, i va explicar que a la FAF li agradaria acollir alguna selecció perquè entreni al país durant el Mundial del 2030, que es farà a Espanya, Portugal i el Marroc.