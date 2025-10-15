AUTOMOBILISME
El CAAM arriba a la Peguera amb tot per decidir
El Campionat d’Andorra d’automobilisme de muntanya (CAAM) arriba a la seva última prova aquest dissabte, la Pujada a la Peguera, amb tot per decidir a les tres categories de la competició, en una darrera cita que comptarà amb 40 participants. Després de les tres primeres curses, les tres classes del certamen (Sport, Producció i Vehicles Històrics) arriben sense campió definit a la darrera prova, amb Joan Gil, Gerard de la Casa i Cristian Mayoralas liderant, respectivament, les diferents classes en aquesta tornada del campionat nacional després de més de dues dècades. Aquesta última cursa es disputarà a la carretera de la Peguera amb un traçat de 3,5 quilòmetres i un desnivell mitjà del 5%, on els pilots tindran una pujada d’entrenament i quatre de competició, d’on es tindrà en compte la millor d’entre les quatre.
Malgrat ser l’última prova, des de l’ACA Club van fer una valoració positiva d’aquesta tornada del CAAM i el responsable tècnic de la comissió esportiva de l’entitat, Joel Capdevila, va manifestar que “el balanç és molt positiu per als pilots, hi ha predisposició, i hem anat mantenint uns 40 pilots per prova”, i va agregar que “sabem que l’any vinent molts estan preparant vehicles nous i l’objectiu serà ampliar el nombre d’inscrits i segur que anirem creixent”.
La prova es disputarà dissabte des de les 11.00 hores.