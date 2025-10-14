CICLISME
Talls de circulació diumenge per l’Andorra Cycling Masters
L’Andorra Cycling Masters, que acollirà el país diumenge amb la presència de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Isaac del Toro, comportarà diversos talls de circulació a les carreteres del Principat des de les 8.00 hores fins passat el migdia.
Les restriccions començaran amb la cronoescalada al coll de la Gallina, que farà que la circulació quedi interrompuda de 8.00 a 10.00 hores entre la CG-6 a Bixesarri i Os de Civís, mentre que de 8.00 a 12.00 hores no es podrà circular a la CS-600 entre Bixesarri i l’alt del coll de la Gallina. Els talls més importants, però, seran a la segona part de l’esdeveniment, el critèrium que es farà al centre del país. Entre les 11.00 i les 13.30 hores la circulació quedarà interrompuda a l’avinguda del Consell d’Europa d’Andorra la Vella, així com al carrer de Santa Anna, el carrer del Prat Gran, el carrer del Parnal i l’avinguda de les Nacions Unides d’Escaldes-Engordany.