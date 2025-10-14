FUTBOL
Que sigui una festa
La selecció masculina s’estrena al Nou Estadi de la FAF a Encamp contra Sèrbia
La selecció masculina de futbol s’enfronta aquesta nit a Sèrbia (20.45 hores) al Premundial en la que serà l’estrena del conjunt que dirigeix Koldo Álvarez de Eulate al Nou Estadi de la FAF, a Encamp. Després d’assolir un empat dissabte passat a Letònia, el combinat absolut buscarà tornar a puntuar davant d’uns balcànics que arriben en un mal moment al país, ja que dissabte passat van perdre per 0 a 1 a Albània i va complicar-se les possibilitats de classificar-se per al Mundial de l’estiu vinent. Aquesta derrota, a més, va comportar un terrabastall al conjunt serbi, ja que el fins aleshores seleccionador, Dragan Stojkovic, va presentar la dimissió, i el duel d’aquesta nit estarà dirigit pel tècnic de la sub 21, Zoran Mirkovic, mentre la federació sèrbia negocia amb el fins ara tècnic de l’Oviedo, Veljko Paunovic.
La FAF farà a la tarda un acte d’inauguració de l’estadi
Tot i aquest context que envolta el partit, el vestidor no se’n refia i Marc Vales va assenyalar que “tots sabem com arriben, tocats anímicament, però això pot ser una arma de doble tall”, i va agregar que “segur que surten amb ganes des del principi per tal de revertir la situació, i nosaltres hem d’aprofitar l’empenta del punt contra Letònia”. En el mateix sentit, el seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, va destacar que “segur que ells arriben amb neguit, en un dia no poden canviar moltes coses, hem d’intentar preparar-nos el millor possible, centrar-nos més en nosaltres i estar preparats”. Després del bon partit que va fer la selecció a Letònia dissabte, especialment a la primera meitat, la intenció del combinat nacional és sortir igual, i el tècnic va manifestar que “la idea és sortir de la mateixa manera i donar continuïtat als bons minuts que vam tenir”, a més d’afegir que “sabem que serà complicat perquè ells tenen més qualitat, però la idea és aquesta, sortir d’una manera similar i donar-li continuïtat”. Per últim, l’entrenador va cloure que “estrenar-se aquí és molt maco, ja ho va ser en el seu dia al Nacional, i aquest el sentim encara més nostre”.
Hi haurà reforç del transport públic per desplaçar-se a encamp
D’altra banda, la federació va informar que hi haurà un reforç del transport públic que farà l’itinerari de l’L2 per poder desplaçar-se al Nou Estadi de la FAF, amb sortida des de la capital a les 20.00 hores, i des del camp un cop acabat el partit a les 23.10, 23.15 i 23.20 hores.
Acte inaugural
Abans del partit, la Federació Andorrana de Futbol realitzarà un acte d’inaguració del Nou Estadi de la FAF. Com ja va explicar en el seu dia el secretari general de l’entitat, David Rodrigo, la UEFA no permet fer grans celebracions coincidint amb partits com el que juga aquesta nit la selecció, i és per això que aquesta inauguració es farà a la tarda a la sala VIP de la nova instal·lació federativa a Encamp. A part dels responsables de la FAF, encapçalats pel president, Fèlix Álvarez, hi ha prevista també la participació de diverses autoritats del país, així com un representant de la UEFA i un de la FIFA.
La final de la Copa Constitució del maig passat entre Inter Escaldes i Atlètic Escaldes va ser el primer partit a Encamp, posteriorment també va jugar-hi dos duels la selecció femenina, així com els duels de prèvies europees dels clubs de la lliga i els partits de l’FC Andorra, tant del play-off d’ascens abans de l’estiu, com actualment els de la lliga de Segona Divisió, però el d’aquesta nit serà el primer del combinat absolut masculí després que l’estadi no arribés a temps per a l’Andorra-Anglaterra que es va haver de fer a l’RCDE Stadium.
LA SELECCIÓ SUB 21 PERD PER LA MÍNIMA DAVANT DE LA SELECCIÓ ANGLESA
A la represa, el duel va seguir la mateixa dinàmica, amb el domini del conjunt local, que seguia portant el pes del partit i tenint les ocasions més clares, davant d’una Andorra que seguia resistint, i que somiava a caçar-ne alguna per poder empatar el partit. El marcador, però, ja no es va tornar a moure, i la sub 21 va acabar caient tot i quallar un partit seriós davant d’una de les potències europees de la categoria.
Després del triomf contra el Kazakhstan i la derrota mínima a Anglaterra, la sub 21 tornarà a l’aturada internacional del novembre amb el duel contra Irlanda del Nord, programat per a dimarts 18.