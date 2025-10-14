ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig segueix amb la seva posada a punt
Roger Puig segueix amb la posada a punt amb vista a la temporada d’hivern vinent i actualment està realitzant una estada de preparació a les instal·lacions indoor de Wittenburg, a Alemanya. El paraesquiador de la FAE va arribar-hi divendres i s’hi estarà fins demà, realitzant dobles sessions d’entrenament, principalment d’eslàlom, en un escenari exigent, ja que està molt glaçat, però permet tornar a obtenir sensacions amb els esquís.
Un cop finalitzada l’estada per terres alemanyes, Puig tornarà a casa i la següent sortida de pretemporada serà del 10 al 20 de novembre a Kaunertal, a Àustria, en aquest cas ja en glacera, i amb la intenció de poder entrenar la modalitat de supergegant. L’estrena de la Copa del Món està programada del 10 al 12 de desembre a Steinach am Brenner (Àustria) i Puig també té previst entrenar abans a Pozza di Fassa (Itàlia) per acabar la posada a punt abans de la competició.