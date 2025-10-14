AUTOMOBILISME
La Pujada La Peguera comptarà amb 40 participants
Serà l'última prova del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya amb totes les categories per decidir
La segona edició de la Pujada La Peguera comptarà amb 40 participants aquest dissabte. Serà l'última prova de l'enguany recuperat Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM), que arribarà al seu desenllaç encara amb les tres categories (Producció, Sport i Vehicles Clàssics) encara amb el campió per decidir. La prova arrencarà dissabte al matí amb la mànega d'entrenament, i posteriorment serà el torn de les quatre pujades de cursa en un traçat que tindrà 3,5 quilòmetres i una pendent mitjana del 5% a la carretera de La Peguera.
El conseller d’Esports, Comú Sant Julià de Lòria, Marc Ferré, s'ha mostrat "content i agraït" a tothom que fa possible la prova, i ha manifestat que "esperem un gran espectacle". De la seva banda, el responsable tècnic de la Comissió Esportiva ACA CLUB, Joel Capdevila, s'ha mostrat satisfet per superar la participació de l'any passat, que va ser de 35 corredors, i ha fet una valoració positiva d'aquest retorn del campionat a falta de celebrar-se aquesta última prova.