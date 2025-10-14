FUTBOL DE SET

La Lliga Femenina alça el teló de la quarta edició amb dos partits

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Lliga Femenina de la Federació Andorrana de Futbol alçarà avui el teló amb un doble compromís. La Massana i l’FC Santa Coloma, d’una banda, i el Pas de la Casa i el Pirineus United, de l’altra, es veuran les cares en aquest inici de la competició, en tots dos casos a partir de les 21.00 hores i a Prada de Moles, a Encamp. Per a demà quedaran l’Atlètic Escaldes-Casa de Portugal i l’Esperança-Sporting Escaldes (el primer al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany i el segon a la Borda Mateu), i la jornada es tancarà dijous amb el duel entre Ranger’s i FC Ordino, també a la instal·lació escaldenca.

La Lliga Femenina viurà la seva quarta edició després d’estrenar-se el curs 2022-2023. Aquell any el campió va ser la UE Sant Julià i les dues temporades posteriors el títol va ser per a l’FC Santa Coloma, vigent campió i que buscarà defensar el títol.

tracking