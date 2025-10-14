FUTBOL DE SET
La Lliga Femenina alça el teló de la quarta edició amb dos partits
La Lliga Femenina de la Federació Andorrana de Futbol alçarà avui el teló amb un doble compromís. La Massana i l’FC Santa Coloma, d’una banda, i el Pas de la Casa i el Pirineus United, de l’altra, es veuran les cares en aquest inici de la competició, en tots dos casos a partir de les 21.00 hores i a Prada de Moles, a Encamp. Per a demà quedaran l’Atlètic Escaldes-Casa de Portugal i l’Esperança-Sporting Escaldes (el primer al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany i el segon a la Borda Mateu), i la jornada es tancarà dijous amb el duel entre Ranger’s i FC Ordino, també a la instal·lació escaldenca.
La Lliga Femenina viurà la seva quarta edició després d’estrenar-se el curs 2022-2023. Aquell any el campió va ser la UE Sant Julià i les dues temporades posteriors el títol va ser per a l’FC Santa Coloma, vigent campió i que buscarà defensar el títol.