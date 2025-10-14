POLÍTICA ESPORTIVA
Les subvencions a clubs i federacions no pujaran
Les inversions en habitatge obliguen a congelar el pressupost
Les subvencions a clubs i federacions es mantindran el 2026 respecte a l’exercici actual. Així va explicar-ho la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, abans de la reunió amb les entitats celebrada al Centre de Congressos de la capital. La titular d’Esports va explicar que “els pressupostos en subvencions s’han incrementat aquests anys considerablement, però ara ve un any amb un pressupost més ajustat”, i va agregar que “tots haurem de posar de la nostra part i actuar amb responsabilitat”. Entrant en detall, va afirmar que “es mantindrà la partida que teníem per a subvencions, però després s’ha de portar al Consell General, on hi ha un treball en comissió”, mentre que sobre els motius, va explicar que el principal és que “el Govern té una sèrie de prioritats, portem uns anys amb tel tema de l’habitatge i aquest any s’acabaran totes les inversions en els edificis que es van adquirir”.
A més, la titular d’Esports va exposar els treballs que s’estan duent a terme per establir mesures de salvaguarda contra els abusos a l’esport.