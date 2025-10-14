REPORTATGE
Junts contra el càncer
El MoraBanc i Assandca uneixen forces amb la Jornada solidària per recaptar fons contra el càncer de mama al partit de dissabte.
El MoraBanc Andorra i Assandca (Associació Andorrana Contra el Càncer) uniran forces contra el càncer de mama aquest dissabte coincidint amb el partit que el conjunt tricolor disputarà davant del Bàsquet Girona (19.00 hores, Pavelló Toni Martí). Com ja és habitual durant els últims anys, les dues entitats celebraran la Jornada solidària Assandca per sensibilitzar sobre la prevenció del càncer de mama, promoure la importància de la prevenció i recaptar fons per a l’associació. Per tal de fer-ho, per exemple, es posaran a la venda dues samarretes amb el lema del club, Mai Por, al preu de 20 euros, i tots els beneficis aniran destinats a Assandca (l’any passat van recaptar-se 870 euros). Al Pavelló Toni Martí, l’associació tindrà una paradeta informativa per oferir informació, recollir donatius i captar voluntaris, i un dels moments més especials arribarà durant el descans del partit, quan un grup d’afectades per càncer de mama realitzaran una coreografia sobre el parquet juntament amb l’equip d’animació del MoraBanc Andorra. Per últim, i per tal de conscienciar sobre la importància de la prevenció, el club i Assanca han produït conjuntament un vídeo sota el lema La prevenció és la millor jugada, protagonitzat per la Iolanda, pacient de l’associació.
Sobre l’aliança, la responsable d’RSC del MoraBanc Andorra, Natàlia de Felipe, va manifestar que “fa molts anys que col·laborem amb ells i esperem que siguin molts més”, a més d’afegir que “aquesta jornada és una manera de fer visible que l’esport pot ser una eina de salut i de compromís amb la societat”. Per últim, va afirmar que el vídeo coproduït per les dues entitats és “un vídeo valent, que vol recordar que cuidar-se és un acte d’amor propi i de responsabilitat”. Per la seva banda, el president d’Assandca va agrair el suport al club i va explicar que els fons recollits es destinen a diversos serveis, com ara el transport solidari, l’allotjament a Barcelona per a les pacients en tractament, el suport emocional o activitats de benestar per a les afectades. Saravia va assenyalar que “la prevenció és clau, però també ho és cuidar i acompanyar”, i va cloure que “intentem oferir escalf, logística i serenitat a qui arriba a l’associació en un moment difícil”.