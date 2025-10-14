FUTBOL

La FAF inaugura "l'estadi que mereixíem"

L'acte ha comptat amb la presència de representants de la FIFA i la UEFA i de vídeos dels seus presidents

Els representants de FIFA i UEFA amb Fêlix Älvarez

Els representants de FIFA i UEFA amb Fêlix ÄlvarezFernando Galindo

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco
Encamp

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Federació Andorrana de Futbol ha inaugurat de manera oficial el Nou Estadi de la FAF d'Encamp abans del duel entre Andorra i Sèrbia del Premundial. L'acte ha comptat amb la presència d'un centenar de personalitats del país, a més de representants de FIFA i UEFA, organitzacions que també han tingut protagonisme amb els missatges dels seus presidents, Gianni InfantinoAleksander Čeferin. Durant el seu discurs, el president de la FAF, Fèlix Álvarez, ha destacat que "és un orgull inaugurar aquest camp, estem en creixement i també mereixíem un estadi com aquest" a més de confessar que "vam estar a punt de no fer-ho per les condicions econòmiques".

Els representants de la FIFA i la UEFA amb el president de la FAF en la inauguració de l'estadi d'Encamp.

Els representants de la FIFA i la UEFA amb el president de la FAF en la inauguració de l'estadi d'Encamp.Fernando Galindo

En un vídeo enregistrat, el president de la UEFAAleksander Čeferin, ha felicitat a la FAF per fer "aquest pas important", a més de donar l'enhorabona a "tothom que ha contribuit a aconseguir aquest èxit", mentre que el màxim responsable de la FIFA, Gianni Infantino, ha afirmat que "un estadi no és només un lloc per jugar a futbol, és on els somnis es fan realitat".

Un cop acabats els parlaments, mossèn Alex ha beneit les plaques commemoratives que s'han descobert.

tracking