La FAF inaugura "l'estadi que mereixíem"
L'acte ha comptat amb la presència de representants de la FIFA i la UEFA i de vídeos dels seus presidents
La Federació Andorrana de Futbol ha inaugurat de manera oficial el Nou Estadi de la FAF d'Encamp abans del duel entre Andorra i Sèrbia del Premundial. L'acte ha comptat amb la presència d'un centenar de personalitats del país, a més de representants de FIFA i UEFA, organitzacions que també han tingut protagonisme amb els missatges dels seus presidents, Gianni Infantino i Aleksander Čeferin. Durant el seu discurs, el president de la FAF, Fèlix Álvarez, ha destacat que "és un orgull inaugurar aquest camp, estem en creixement i també mereixíem un estadi com aquest" a més de confessar que "vam estar a punt de no fer-ho per les condicions econòmiques".
En un vídeo enregistrat, el president de la UEFA; Aleksander Čeferin, ha felicitat a la FAF per fer "aquest pas important", a més de donar l'enhorabona a "tothom que ha contribuit a aconseguir aquest èxit", mentre que el màxim responsable de la FIFA, Gianni Infantino, ha afirmat que "un estadi no és només un lloc per jugar a futbol, és on els somnis es fan realitat".
Un cop acabats els parlaments, mossèn Alex ha beneit les plaques commemoratives que s'han descobert.