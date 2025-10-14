Futbol
Derrota de la selecció contra Sèrbia (1-3)
Els tricolors s’han avançat, però els visitants han acabat imposant la lògica
La selecció masculina ha caigut per 1-3 davant de Sèrbia a la vuitena jornada del Premundial en un duel que ha servit també perquè el combinat de Koldo Álvarez de Eulate estrenés el Nou Estadi de la FAF. Tot i avançar-se al marcador amb un golàs de Guillaume, els visitants han empatat abans del descans i han capgirat el marcador a la represa en un duel en què la selecció no ha merescut un càstig tant gran.
Com era d’esperar, ha estat Sèrbia qui ha sortit a dominar el partit i a tenir la pilota tot i no generar cap ocasió, mentre que Andorra buscava sortir ràpid amb Guillaume com a únic home en punta. I precisament el davanter ha estat l’autor del primer gol de la selecció al Nou Estadi de la FAF quan ha interceptat una passada de Paunovic a tocar del mig del camp i ha batut a Petrovic amb un tir mil·limètric quan ha vist avançat al porter serbi. L’alegria a la casa del pobre, però, dura ben poc, i tot just un minut després, els visitants han igualat el duel amb un cop de cap en pròpia porteria de Christian Garcia. Poc ha passat des de llavors més enllà d’alguna diableria d’Aron Rodrigo que ha despertat un públic moix després de l’empat visitant. Un cop de cap de Mitrovic que ha sortit fregant el pal ha estat l’única ocasió clara de Sèrbia, en un primer temps que ha acabat en empat, i amb Andorra tirant més a porta que el rival.
A la represa, Sèrbia ha anat encara amb més ànims a per la remuntada, i ha trigat ben poc en trobar-la, ja que als vuit minuts, Vlahovic ha enviat amb el cap una pilota dins de la xarxa en una jugada defensada de manera massa tova per Andorra. L’1-2 ha donat benzina als visitants, que han començat a collar, però els tricolors, amb bones intervencions d’Iker, han pogut evitar el tercer. De fet, fins i tot hi ha hagut opcions de l’empat, com en una acció de Berto per l’esquerra que un defensa ha tret a l’últim moment quan la pilota li anava a Borra a la frontal de la petita. El VAR i Anastasios Papapetrou han acabat d’ensorrar les opcions que pogués tenir Andorra, i és que l’àrbitre grec ha xiulat un penal més que dubtós de Christian García sobre Mitrovic, en una acció en què el davanter serbi ha posat més pa que formatge, i ell mateix no ha fallat per fer l’1-3 que sentenciava el duel.
La selecció tornarà a escena al novembre amb l’última aturada internacional del 2025, quan tancarà el Premundial davant d’Albània a casa el dijous 13 a les 20.45 hores, i disputarà un amistós a Finlàndia el dilluns 17 a les 18.00 hores.
FITXA TÈCNICA
ANDORRA, 1: Iker; Biel Borra, Llovera, Ch. Garcia, Ian, Moi; Babot, E. Vales, Aron Rodrigo, Cervós; Guillaume.
SÈRBIA, 3: Petrovic; Veljkovic, Erakovic, Pavlovic; Kostic, Gudelj, S. Mitrovic; Stankovic, Samardzic; A. Mitrovic, Vlahovic.
CANVIS: M. Vales per E. Vales (62’); Berto per Guillaume (62’); Marc G. per Ian (78’); Chus Rubio per Borra (84’) i Dacu per A. Rodrigo (84’); –Andorra–; : Milosavljevic per Veljkovic (46’); Maksimovic per Gudelj (67’); Simic per Pavlovic (83’); Cvetkovic per Samardzic (83’) i Ugresic per Stankovic (88’) –Sèrbia–.
GOLS: 1-0, Guillaume (17’); 1-1, Christian Garcia en pròpia porta (18’); 1-2, Vlahovic (54’); 1-3, Mitrovic, de penal (77’).
ÀRBITRE: Anastasios Papapetrou (Grècia).
TARGETES: Grogues a Borra, Cervós, E. Vales, Ch. Garcia –Andorra–.
ESTADI: Nou Estadi de la FAF, 987 espectadors.