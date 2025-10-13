FUTBOL
Sèrbia arriba amb tècnic interí per la dimissió de Dragan Stojković
La selecció de Sèrbia va arribar al país per enfrontar-se demà al combinat nacional en plena crisi, i és que la derrota que va patir dissabte davant d’Albània per 0-1 va fer que el fins ara seleccionador, Dragan Stojkovic, presentés la seva renúncia al càrrec. Això farà que el duel de demà el dirigeixi el tècnic de la sub-21 del país balcànic, Zoran Mirkovic, a l’espera que la federació pugui incorporar el tècnic recentment acomiadat de l’Oviedo, Veljko Paunovic. A més dels problemes a la banqueta, el conjunt serbi arribarà amb problemes d’efectius, ja que Nikola Milenkovic, Luka Jovic, Predrag Rajkovic, Andrija Živkovic i Dragan Rosic seran baixa per lesió per enfrontar-se als tricolors després d’arrossegar problemes al duel contra Albània. La selecció nacional i la de Sèrbia s’entrenaran avui al Nou Estadi de la FAF d’Encamp abans del matx de demà.